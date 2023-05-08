Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным

По словам Пескова, у лидеров стран СНГ также запланирован неформальный завтрак с Владимиром Путиным.

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Прибывшие в Москву на парад Победы к 78-ой годовщине лидеры стран СНГ возложат вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным венки к могиле Неизвестного солдата. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Главы государств будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата», - сообщил Песков на кадрах, опубликованных в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что у глав иностранных государств запланирован неформальный завтрак с российским президентом.

Песков отметил, что Парад Победы начнется в 10 утра. На нем с речью традиционно выступит Владимир Путин.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что глава Российского государства будет выступать с трибуны во время Парада Победы в российской столице. По словам представителя Кремля, мероприятие пройдет в обычном режиме.