Прибывшие в Москву лидеры стран СНГ возложат венки вместе с Путиным
Прибывшие в Москву на парад Победы к 78-ой годовщине лидеры стран СНГ возложат вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным венки к могиле Неизвестного солдата. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Главы государств будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата», - сообщил Песков на кадрах, опубликованных в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Кроме того, представитель Кремля сообщил, что у глав иностранных государств запланирован неформальный завтрак с российским президентом.
Песков отметил, что Парад Победы начнется в 10 утра. На нем с речью традиционно выступит Владимир Путин.
Ранее Дмитрий Песков сообщал, что глава Российского государства будет выступать с трибуны во время Парада Победы в российской столице. По словам представителя Кремля, мероприятие пройдет в обычном режиме.