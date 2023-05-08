В стране и мире Евгений Петросян впервые появился в соцсетях после выписки из больницы Игнат Далакян Юморист поздравил всех россиян с праздником. © Видео: Telegram, @PetrosyanLive © Фото: Telegram, @PetrosyanLive Читайте нас на: Российский юморист Евгений Петросян впервые появился в соцсетях после выписки из больницы и записал видеообращение для россиян. «Я знаю, как мы любим нашу страну и хотим, чтобы здесь все было хорошо. С праздником Вас, дорогие россияне! С праздником великим, который поселился в наших сердцах навсегда», - сказал Петросян в своем обращении. О госпитализации Евгения Петросяна стало известно в начале мая. Артист попал в больницу с диагнозом «Стенокардия», врачи назначили ему амбулаторное лечение. Экспертное мнение и аналитика