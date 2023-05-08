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Евгений Петросян впервые появился в соцсетях после выписки из больницы

Игнат Далакян
21:11 08.05.2023
Юморист поздравил всех россиян с праздником.
© Видео: Telegram, @PetrosyanLive © Фото: Telegram, @PetrosyanLive
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Российский юморист Евгений Петросян впервые появился в соцсетях после выписки из больницы и записал видеообращение для россиян.

«Я знаю, как мы любим нашу страну и хотим, чтобы здесь все было хорошо. С праздником Вас, дорогие россияне! С праздником великим, который поселился в наших сердцах навсегда», - сказал Петросян в своем обращении.

О госпитализации Евгения Петросяна стало известно в начале мая. Артист попал в больницу с диагнозом «Стенокардия», врачи назначили ему амбулаторное лечение.

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