Евгений Петросян впервые появился в соцсетях после выписки из больницы
Юморист поздравил всех россиян с праздником.
© Видео: Telegram, @PetrosyanLive © Фото: Telegram, @PetrosyanLive
Российский юморист Евгений Петросян впервые появился в соцсетях после выписки из больницы и записал видеообращение для россиян.
«Я знаю, как мы любим нашу страну и хотим, чтобы здесь все было хорошо. С праздником Вас, дорогие россияне! С праздником великим, который поселился в наших сердцах навсегда», - сказал Петросян в своем обращении.
О госпитализации Евгения Петросяна стало известно в начале мая. Артист попал в больницу с диагнозом «Стенокардия», врачи назначили ему амбулаторное лечение.