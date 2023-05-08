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Путин встретился с президентом Узбекистана в Москве

Анастасия Бобылева
21:36 08.05.2023
Как сообщил Песков, беседа двух лидеров состоялась в Кремле.
Путин встретился с президентом Узбекистана в Москве
© Фото: Сергей Савостьянов РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин встретился с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, прибывшим в Москву. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, беседа двух лидеров прошла в Кремле. Пресс-секретарь добавил, что Мирзиеев посетил Москву по приглашению Путина, чтобы принять участие в торжествах по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось о прибытии в Москву белорусского президента Александра Лукашенко. Он также планирует участвовать в праздновании Дня Победы.

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