Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
Планируется, что Александр Лукашенко примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
© Видео: Пул Первого © Фото: Kremlin Pool via Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.
Планируется, что белорусский лидер примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.
Ранее в Москву приехал президент Киргизии Садыр Жапаров. Глава Российского государства Владимир Путин назвал знаковым приезд в российскую столицу киргизского лидера.