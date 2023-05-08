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Путин назвал знаковым приезд Жапарова в Москву на празднование Дня Победы

Игнат Далакян
15:24 08.05.2023
Глава Российской Федерации напомнил о том, что 360 тысяч жителей Киргизии ушли на фронт в годы ВОВ и более половины не вернулись назад.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил на встрече с лидером Киргизии Садыром Жапаровым о вкладе киргизского народа в победу в Великой Отечественной войне.

«Мы очень рады всех вас видеть в Москве, тем более в преддверии Дня Победы. Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время», - сказал российский президент на встрече с его киргизским коллегой.

Кроме того, глава Российского государства напомнил о событиях Великой Отечественной войны, когда 360 тысяч жителей Киргизии ушли на фронт, и более половины не вернулись.

Ранее Владимир Путин поздравил лидеров иностранных государств с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Лидерам 10 стран и двум народам были направлены поздравительные послания со стороны лидера Российской Федерации.

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