«Катюша» и вальс на площади: в Вене прошла акция «Бессмертный полк»
На мероприятии выступил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Вене прошла акция «Бессмертный полк». Перед участниками мероприятия выступил посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский.
«День Победы - священный праздник для каждого из нас, и мы по праву гордимся им», - сказал дипломат.
На площади австрийской столицы можно было услышать легендарные произведения, ставшие символом празднования Дня Победы. Участники мероприятия пришли с портретами своих предков - героев Великой Отечественной войны.