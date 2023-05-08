В стране и мире «Катюша» и вальс на площади: в Вене прошла акция «Бессмертный полк» Игнат Далакян На мероприятии выступил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Вене прошла акция «Бессмертный полк». Перед участниками мероприятия выступил посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. «День Победы - священный праздник для каждого из нас, и мы по праву гордимся им», - сказал дипломат. На площади австрийской столицы можно было услышать легендарные произведения, ставшие символом празднования Дня Победы. Участники мероприятия пришли с портретами своих предков - героев Великой Отечественной войны. Экспертное мнение и аналитика