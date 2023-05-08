Народный фронт вручил более 300 автомобилей и необходимых вещей бойцам на передовой

Техника была приобретена за счет сбора средств к 9 мая в рамках проекта Народного Фронта «Все для победы!».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Народный фронт

В Ростове-на-Дону представители Народного фронта передали бойцам более 100 подразделений, которые сражаются на передовой в зоне специальной военной операции автотехнику и машины, которую направили для них жители регионов. Техника была приобретена за счет сбора средств к 9 мая в рамках проекта «Все для победы!».

Благодаря акции Народного фронта усилиями всей страны удалось собрать 252 автомобиля, для перевозки которых задействовали 131 вагон. Еще 67 автомобилей прибыли в Ростов-на-Дону на автовозах.

В машины для военнослужащих были загружены необходимые на передовой вещи: медицинские рюкзаки, аптечки, энергетические батончики, спальники, газовые печи и другие необходимые предметы.

Кроме того, телеканал «Звезда» предлагает присоединиться к новому сбору средств, который посвящен годовщине проекта «Все для победы!».

QR-код - простейший способ, присоединиться к акции. Нужно всего лишь навести на него камеру смартфона.