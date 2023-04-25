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Корреспондент «Звезды» Лапик и «Народный фронт» собрали 9 миллионов для помощи бойцам

Игорь Лапик
09:14 25.04.2023
Гуманитарный груз закуплен и доставлен в зону спецоперации. Это квадрокоптеры, тепловизионные и коллиматорные прицелы, тактические костюмы и так далее.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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«Народный фронт» и наш военный корреспондент Игорь Лапик доставили бойцам в зону спецоперации необходимые вещи: оптические прицелы для снайперов, приборы ночного видения, тепловизоры.

Все это закуплено на средства, которые собрали в рамках проекта «Всё для победы!». Сбор был объявлен 3 марта. Игорь Лапик сам родом из Донбасса, родился под Луганском. Сейчас работает на линии боевого соприкосновения, снимает репортажи с передовой, не понаслышке знает, что именно нужно бойцам.

«Все те, кто вложился рублем и сделал пожертвования в рамках проекта ОНФ "Все для фронта, все для победы", сейчас могут видеть результат. Благодаря телеканалу "Звезда" и "Народному фронту", в рамках моего индивидуального сбора собрано 9 миллионов рублей», - заявил корреспондент.

Гуманитарный груз закуплен и доставлен в зону спецоперации. Это квадрокоптеры, тепловизионные и коллиматорные прицелы, тактические костюмы и так далее. Все это будет перегружено в транспорт наших воинов-сибиряков и дальше отправится ближе к передовой. 

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