Песков заявил, что Россия должна сохранять бдительность в отношениях с киевским режимом

Также он заверил, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы.

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В Кремле заявили, что Россия должна быть начеку, имея дело с киевским режимом. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, нужна бдительность, потому что мы имеем дело с вот таким киевским режимом, что обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», - сообщил он.

Он также подчеркнул, что власти принимают меры по обеспечению безопасности во время парада в День Победы. По словам пресс-секретаря, это очень важно, поскольку речь идет о присутствии главы государства и иностранных гостей.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин выступит с трибуны во время Парада Победы в Москве. Также в Кремле уточнили, что мероприятие пройдет в обычном режиме.