Командир роты Соломон вспомнил рассказы деда-фронтовика

Герой-военнослужащий Соломон сейчас защищает те же самые земли, что в Великую Отечественную освобождал его дед.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Черно-белый портрет - на видном месте. Георгиевская лента на груди. Фронтовые песни - как гимн дня победы. На передовых позициях сегодня особая атмосфера.

Этот день в солдатском блиндаже для них все равно особенный. Из-за того что важный памятный. А еще потому что проводят его в таких условиях, вот в такой обстановке. По сути, во фронтовой землянке. В такой же, жили и добывали победу их деды и прадеды. И вот сегодня здесь на передовой по-настоящему можно прочувствовать как им было тогда тяжело.

Показывая свою амуницию, командир роты Соломон вспоминает рассказы деда-фронтовика.

«У деда была каска и карабин 43-го года. Бронежилет? Не было. Броня полагалась только штурмовым отрядам», - рассказал Соломон.

17-летний юноша Володя Матусовский был рядовым шофером. Возил секретные донесения.

«Когда они воевали - позывных не было, но если бы они были, у него был бы Скала», - сказал Соломон.

Позывной для деда долго выдумывать не пришлось. Подходящее слово само сорвалось с языка. Это про характер, про стойкость и мужество. Те черты, которые остаются примером на все времена и для всех поколений.

«Дед - это был скала! До него ни отец ни я не дотягиваем. Поколение железных людей!», - поделился военнослужащий.

Соломон сейчас защищает те же самые земли, что в Великую Отечественную освобождал его дед. Теперь это их общая битва за Днепр.

«Битва за Днепр называется операция. Вот он в ней участвовал. Как и я сейчас участвую в битве за Днепр», - сказал Соломон.

Тогда, в 43-ем форсирование Днепра стало переломным моментом во всей битве. Плацдармы на противоположном берегу отвоевывались один за другим. Точечно. По всему участку фронта. Задействовать пришлось все штатные катера. Плюс подручные плавсредства. Рыбацкие лодки и даже плоты из бревен. На них умудрялись переправлять танки и другую технику. И все это под непрекращающимся огнем гитлеровской авиации и артиллерии. Здесь шли тяжелейшие бои.

Вдоль Днепра сейчас самые мощные оборонительные укрепления. Тут стоят самые подготовленные подразделения. Способные как дать отпор, так и нанести удар. В том числе и морская пехота Черноморского флота. У многих - военные династии.

«Дедушка Алексей был в рядах морской пехоты черноморского флота. Участвовал в обороне Одессы. В обороне Севастополя и в освобождении Севастополе. Дошел до Вены. Два орденом мужества. 2 ордена красного знамени», - рассказал военнослужащий ЧФ РФ.

Сегодня полевая почта доставила бойцам треугольные конверты - письма от школьников. Искренние слова детей заставили улыбнуться и напомнили о тех кто ждёт дома.

Командир роты Соломон - на гражданке преподавал историю. А потому для него восстановить историческую справедливость - не только дело принципа, а еще профессиональный долг. Он знает за что воюет. И помнит, ради чего здесь же, в Запорожской области сражался его дед.

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