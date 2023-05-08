«Бессмертный полк» в небе: летчицы группы «Барсы» показали мастерство пилотажа перед Днем Победы

Волнение от полета 9 мая ни в какое сравнение не может идти даже с самыми ответственными и статусными соревнованиями и показательными выступлениями, «Бессмертный полк» - это другая, куда как более высокая ответственность.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вместо подиума - площадка возле летного ангара. Вместо моделей в авиационной спецодежде - девушки с модельной внешностью. Отрыв от полосы проходит синхронно. Как и все, что будет происходить в воздухе. Пятерка легких Як-52, управляемая опытными участницам пилотажной группы, каждая из которых - неоднократная чемпионка страны по самолетному спорту, с земли кажется единым организмом. Строй выверен идеально. Кажется, погрешностей нет никаких. Но, после посадки - работа над ошибками, и воздушные винты машин снова начинают вращаться. Тренировка в небе продолжается.

Вторая пара Як-52 готовится к взлету. Именно ведомые, а не ведущие, контролируют скоростной режим во время выполнения фигур, особенно когда расстояние между машинами становится критическим - менее трех метров.

Такая дотошная подготовка понятна. Повод особый. Девушки из единственной в стране женской пилотажной группы «Барсы» проведут в День Победы «Бессмертный полк» в воздухе. Этой акции уже несколько лет. В социальных сетях они объявляют о сборе фотографий ветеранов. Затем формируют баннеры и крепят их на фюзеляжи своих «Яков». В этом году со всей страны «Барсам» поступило более двух тысяч фотографий победителей. Организаторы отмечают, что лидеры по количеству присланных изображений - Московская и Новосибирская области, а также родной для пилотажной группы Ханты-мансийский автономный округ.

Снимки своих близких, прошедших войну девушки по традиции берут с собой в кабины. Дарья Дьяченко принимала участие во всех «Бессметных полках» в небе в составе пилотажной группы. Волнение от полета 9 мая ни в какое сравнение не может идти даже с самыми ответственными и статусными соревнованиями и показательными выступлениями. «Бессмертный полк» - это другая, куда как более высокая ответственность.

«Когда летаешь с этими портретами, внутри огромнейшее чувство гордости за наших бабушек, прабабушек, дедушек, прадедушек», - рассказала Дарья.

Единственный мужчина в коллективе, один из основателей группы - ее командир Иван Барсов не очень любит, когда его сравнивают с майором Булочкиным из легендарного «Небесного тихохода». Но опыт, наработанный киногероем Николая Крючкова, применять приходилось, и не раз, признается летчик-ас.

«Девушки. С ними нужно очень деликатно, давать задания, которые им по силам. Но так, чтобы они не расслаблялись и продолжали развиваться. Жизнь это не кино, но у нас так случается, что мы как персонажи из фильмов», - рассказал Иван.

К «Бессмертному полку» в небе в этом году присоединятся коллеги югорских летчиц из других регионов страны. Снимки ветеранов будут на бортах легких самолетов из Подмосковья и Новосибирска.