В Цхинвале возложили Гирлянды Славы и Памяти у Вечного огня

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В Южной Осетии в преддверии 78-й годовщины Великой Победы состоялись памятные мероприятия в честь павших в Великой Отечественной войне. В столице страны, Цхинвале, прошла торжественная церемония возложения Гирлянды Славы и Памяти у Вечного огня.

В мероприятии приняли участие президент страны Алан Гаглоев и посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.

Ранее возложение цветов к Вечному огню состоялось в Волгограде. На церемонии были гости из ФРГ, которые рассказали, почему для них важно присутствовать на мероприятии.