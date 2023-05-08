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В Цхинвале возложили Гирлянды Славы и Памяти у Вечного огня

Алексей Курильченко
18:10 08.05.2023
В мероприятии приняли участие президент страны и посол России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Южной Осетии в преддверии 78-й годовщины Великой Победы состоялись памятные мероприятия в честь павших в Великой Отечественной войне. В столице страны, Цхинвале, прошла торжественная церемония возложения Гирлянды Славы и Памяти у Вечного огня.

В мероприятии приняли участие президент страны Алан Гаглоев и посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.

Ранее возложение цветов к Вечному огню состоялось в Волгограде. На церемонии были гости из ФРГ, которые рассказали, почему для них важно присутствовать на мероприятии.

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