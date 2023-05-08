В Оренбурге арестовали одного из фигурантов дела о падении карусели

Как сообщается, он будет находиться в СИЗО до 7 июля.

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Суд Оренбурга избрал меру пресечения в виде ареста руководителю ООО «Атракцион-Сервис» по делу о падении карусели. Организация занимается обслуживанием аттракционов в парке, где произошел инцидент.

Как сообщает RT, он пробудет в СИЗО до 7 июля 2023 года. Также по этому делу были задержаны еще два руководителя организаций, обслуживающих аттракционы.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего пострадали около 20 человек, из них 12 - дети. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии и 10-летний ребенок - в тяжелом.