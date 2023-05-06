При падении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе 12 детей

© Видео: yuzhural, VK © Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

В результате падения карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек, среди которых 12 детей, сообщает администрация города. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии, 10-летний ребенок - в тяжелом.

Погибших в результате ЧП в парке нет. Врачи госпитализировали 12 человек в четыре больницы Оренбурга. Среди них шестеро детей. После осмотра медики направили 8 человек на амбулаторное лечение с поверхностными ушибами и ссадинами. Как говорится в сообщении, сегодня ко всем пациентам придут врачи на дом для контрольного осмотра.

Одна из пострадавших, женщина, находится в крайне тяжелом состоянии - в реанимации, на ИВЛ. У нее множественные травмы. В тяжелом состоянии в больницу попал также 10-летний ребенок, он в реанимации. Он самостоятельно дышит, врачи консультируются по его лечению с Москвой.

Еще 10 пациентов находятся в среднетяжелом состоянии, их направили в травматологические отделения. Как говорится в сообщении, все травматологические клиники города усилены специалистами всех профилей. Оперативный штаб Минздрава области продолжает работать на территории больниц.

В субботу 6 мая рухнул аттракцион «Вихрь» в Оренпарке. На месте ЧП находятся сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства случившегося. Как сообщили в мэрии, из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок.