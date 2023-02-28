Месси стал лучшим футболистом 2022 года по версии ФИФА

Лионель Месси в седьмой раз за 14 лет получил главный трофей ФИФА.

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Аргентинский нападающий Лионель Месси в седьмой раз получил главный трофей ФИФА - титул лучшего футболиста года. Церемония награждения прошла в Париже.

«Это был сумасшедший год для меня. Я смог осуществить свою мечту после столь долгой борьбы за нее. Это мечта каждого игрока. Я благодарен Богу за то, что смог это сделать», - отметил Месси на церемонии.

Помимо Месси на звание лучшего футболиста планеты претендовали нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий и капитан испанского «Реал Мадрид» Карим Бензема, занявшие соответственно в рейтинге второе и третье место.

Для Месси это уже седьмой титул лучшего футболиста мира, впервые этой награды он был удостоен в 2009 году.

Напомним, что сборная Аргентина завоевала Кубок ЧМ по футболу -2022 в Катаре.