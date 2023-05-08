Коллегия Минобороны возложила цветы к Могиле неизвестного солдата
Представители оборонного ведомства и ветераны почтили минутой молчания память защитников Отечества.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Члены коллегии Министерства обороны России и ветераны в преддверии Дня победы возложили цветы и венки к Могиле неизвестного солдата в московском Кремле. Представители оборонного ведомства почтили минутой молчания память павших в бою героев Красной армии.
«В церемонии возложения приняли участие представители руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации - члены коллегии Минобороны России и ветераны», - сообщили в МО РФ.
В конце церемонии у могилы состоялся марш военнослужащих роты Почетного караула.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда