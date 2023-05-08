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Коллегия Минобороны возложила цветы к Могиле неизвестного солдата

11:50 08.05.2023
Представители оборонного ведомства и ветераны почтили минутой молчания память защитников Отечества.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Члены коллегии Министерства обороны России и ветераны в преддверии Дня победы возложили цветы и венки к Могиле неизвестного солдата в московском Кремле. Представители оборонного ведомства почтили минутой молчания память павших в бою героев Красной армии.

«В церемонии возложения приняли участие представители руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации - члены коллегии Минобороны России и ветераны», - сообщили в МО РФ.

В конце церемонии у могилы состоялся марш военнослужащих роты Почетного караула.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
© Алексей Иванов ТРК Звезда
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