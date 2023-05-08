МО РФ: штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска

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Штурмовые отряды Вооруженных сил РФ продолжили наступление в западной части города Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Поддержку им оказывают подразделения Воздушно-десантных войск. Десантники также сковывали подразделения противника на флангах.

Оперативно-тактическая и армейская авиации, артиллерия «Южной» группировки в это же время поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Ступочки и Часов Яр. За сутки авиация совершила пять самолетовылетов, а артиллерия выполнила 69 огневых задач. Потери противника составили более 380 националистов и наемников, один танк, четыре бронемашины, шесть автомобилей, САУ «Акация», две гаубицы Д-20 и одна Д-30.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении моста в районе Часова Яра, по которому противник пытался возить боеприпасы и резервы в Артемовск.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов