Песков назвал чудовищным заявление Буданова о готовности убивать россиян

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал как чудовищное заявление начальника украинского ГРУ Кирилл Буданов о намерении убивать россиян по всему миру.

«Это действительно чудовищное заявление. Это заявление Буданова - прямое подтверждение, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность , но и является организатором», - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что «мы осуждаем такие заявления», и надеется на адекватную реакцию на слова Буданова со стороны западных политиков.

«Мы будем очень внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц и Вашингтона. Будем ждать осуждений», - добавил Песков.

Дмитрий Песков подчеркнул, что теракт в отношении Захара Прилепина и заявление Буданова лишний раз подтверждает правильность решения о начать специальную военную операцию.

Ранее сообщалось, что Александру Пермякову предъявили обвинение в подрыве машины Захара Прилепина.