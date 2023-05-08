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Бойцы ВС РФ показали, как из деталей неисправной техники соорудили баню и спортивный тренажер

Наталья Панталёва
Вероника Волосунова
13:30 08.05.2023
Пригодились в необычных сооружениях и детали от снарядов.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Разведка с помощью беспилотника зафиксировала: в тылу передвигается бронетехника противника. Точные координаты передают нашим артиллеристам. Они тут же бегут к орудию и заряжают «Гиацинт- Б». Пушка стреляет на расстоянии до 20 км - ей по плечу любая техника противника.

До противника не больше пяти километров. Ударная волна настолько сильная, что земля содрогается на десятки метров. С двух выстрелов артиллеристы поражают цель. Вражеская бронетехника больше не в строю.

Через несколько секунд после выстрелов у орудия никого нет, так как расчет уходит в укрытие. Украинские националисты не медлят с ответами. Орудие бойцы ласково называют «милой девочкой». Она еще не разу не подводила.

«В артиллерии она считается самым точным орудием - снайперской винтовкой. Когда не могут долго поразить цель, задачи нам ставят. Мы поражаем сразу. Отрабатываем цели и сразу в укрытие», - рассказал позывной Сармат, командир орудия.

Бойцы обустроили позицию. Построили блиндажи и вырыли перекрытые щели. Из подручных материалов, в частности ящиков из под боеприпасов, за четыре дня соорудили баню. Вместо камней для пара здесь металлические подшипники и другие детали с неисправной техники.

Под открытым небом стоит самодельный тренажер - штанги и опора сделаны из деталей от снарядов. По очереди солдаты качают мышцы.

«Ориентируем орудие, дальше строим уже блиндажи для житья. У ребят из расчетов в свободное время появилось желание заниматься. Так появилась идея тренажеров», - поделился позывной Мамба.

Кроме занятий спортом, младший сержант с позывным Мамба играет на гитаре и вместе с сослуживцами поет песни.

«Любой отдых - это отдых. Морально ты все равно расслабляешься. Исполняем в основном русский рок - такие как Цой, Алиса», - добавил позывной Мамба.

Музыка, спорт, юмор помогает военнослужащим сохранять боевой настрой и громить врага.

Ранее артиллеристы ВДВ ударили из «Ноны» по окопавшимся на правом берегу Днепра боевикам. По периметру их прикрывали расчеты с противодроновыми ружьями и переносными ЗРК.

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