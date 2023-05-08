ФСБ пресекла попытку диверсии в Челябинской области

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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской области задержали трех граждан РФ, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. В отношении задержанных в Магнитогорске граждан было направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде ареста.

«В результате в Магнитогорске задержаны трое граждан. Диверсию планировалось устроить на участке Южно-Уральской железной дороги в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение», - сообщил агентству «Интерфакс» источник в правоохранительных органах.

Ранее сотрудниками ФСБ был предотвращен теракт агентов Главного управления разведки Минобороны Украины в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. У задержанных нашли взрывчатку, стрелковое оружие и боеприпасы. Также диверсанты собирали данные о расположении военных объектов ВС РФ, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.