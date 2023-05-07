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В зоне спецоперации организовали телемост для связи военных ЗВО с близкими

Анна Касаткина
09:55 07.05.2023
Многие из военнослужащих принимают участие в спецоперации более полугода.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Проходящие службу в зоне спецоперации военные Западного военного округа (ЗВО) в зоне пообщались со своими семьями из Ленинградской области по телемосту. Мероприятие организовано командованием ЗВО и властями Санкт-Петербурга.

Многие из бойцов принимают участие в спецоперации более полугода. В режиме видеосвязи с ними смогли пообщаться около 50 членов семей.

Во время телемоста военнослужащие смогли поговорить с родными и узнать последние новости из дома. Близкие люди бойцов поблагодарили их за мужество, героизм и отвагу, которую они проявляют при выполнении боевых задач, и пожелали победы.

Телемосты для связи участников спецоперации с челнами семей проводятся на постоянной основе. Такая практика, среди прочего, укрепляет боевой дух военных.

Ранее бойцы группировки «Восток» смогли увидеться со своими близкими по видеосвязи с территории мемориального комплекса «Саур-Могила».

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