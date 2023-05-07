Боевые знамена сражавшихся за Севастополь войск показали на фестивале на Сапун-горе

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В Севастополе открыли фестиваля «Знамена Славы». Гюйс и шесть боевых знамен войск, сражавшихся за Севастополь с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, торжественно вынесли на Сапун-гору. Среди них - знамена 82-й дальне-разведывательной эскадрильи ВВС Черноморского флота, 691-го стрелкового Севастопольского полка, флаги крейсера «Красный Крым», миноносцев «Бойкий» и «Бдительный».

Мемориальный комплекс Сапун-гора - место отдыха. Но 7 мая 1944 года здесь состоялось одно из важнейших сражений в истории Севастополя. Гремели пушки и пулеметы. Когда красноармейцы добрались до вершины, раздалась команда «примкнуть штыки» и солдаты пошли в рукопашную.

Фестиваль посвящен 78-й годовщине Великой Победы и 79-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. С приветственным словом к участникам фестиваля выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Здесь на героической земле Сапун-горы мы начинаем отдаем дань уважения великому подвигу, совершенному русским солдатом, советским солдатом, нашими предками. Каждое из этих боевых знамен полито кровью защитников - тех, кто защищал, тех, кто освобождал Севастополь. Сегодня наша страна вновь переживает непростые времена. Фашизм поднял голову на братской Украине. Наши воины изо всех сил стараются быть достойными вашего подвига, у них это, безусловно, получается. Они совершают героические подвиги», - сказал он.

Для гостей на фестивале оборудованы интерактивные площадки: выставка оружия, ретротехники, мастерская по лепке из глины и литью оловянных солдатиков, ретрофотоателье и выставка предметов, обнаруженных поисковиками на местах сражений за Севастополь.

Посетители увидели копии фотографий и документов периода освобождения Севастополя от оккупации, смогли написать «фронтовое» письмо и почитать настоящие письма с фронтов Великой Отечественной войны, отправить благодарность ветеранам, изучить «Книгу Памяти» Севастополя, в которой собраны более 119 тысяч имен погибших и пропавших без вести.

«Забыть никак нельзя тот период жизни и Севастополя и всей России. Наоборот, надо своим детям и внукам рассказывать о той трудной, но победной жизни всего народа и Севастополя... Только единение всего советского народа смогло выстоять против этого фашизма», - отметил ветеран ВОВ, участник партизанского движения Михаил Латоха.

Ранее в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области военнослужащие военной полиции поздравили с наступающим праздником ветерана ВОВ Николая Ворохобова. У дома ветерана прошел мини-парад с участием военнослужащих роты почетного караула и воспитанников юнармейского движения под аккомпанемент военного оркестра.