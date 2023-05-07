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Военнослужащие и юнармейцы ЦВО поздравили живущего в Верхней Пышме ветерана с 9 Мая

Максим Крюков
05:31 07.05.2023
Николай Ворохобов попал на фронт в 1943 году, воевал под Орлом, освобождал Брянск, Кричев, форсировал Днепр, прошел Белоруссию, Польшу, Победу встретил в Германии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В городском округе Верхняя Пышма Свердловской области прошло чествование ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Ворохобова военнослужащими военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии Дня Победы.

Военные полицейские вручили фронтовику поздравительный адрес и памятный подарок. Затем во дворе, где проживает ветеран, состоялся мини-парад с участием военнослужащих роты почетного караула и воспитанников юнармейского движения под аккомпанемент военного оркестра.

Николай Иванович ушел на войну в 18 лет и прошел ее в составе 575 артиллерийского полка 108 стрелковой дивизии 65 армии. Был артиллеристом, начал воевать в 1943 году, участвовал в боевых действиях под Орлом, освобождал Брянск, Кричев, форсировал Днепр, прошел Белоруссию, Польшу, Победу встретил в Германии. Николай Ворохобов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».

Ранее на Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы. К Нине Костюченко, которая в годы Великой Отечественной войны служила в партизанском полевом госпитале, пришли домой с цветами и подарками. Персональный концерт подготовили и для Марии Сухаревой. В годы войны она тоже работала в госпитале, была награждена медалями «За победу над Германией» и «За взятие Берлина».

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