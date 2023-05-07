«Мы приехали с передовой»: в Луганске поздравили ветеранов Великой Отечественной с наступающим Днем Победы

Штурмовые подразделения прошли торжественным маршем перед ветеранами с выполнением всех воинских почестей.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие ЦВО навестили в Луганске ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили их с приближающимся Днем Победы.

Для фронтовиков были организованы праздничные концерты прямо во дворе их домов или в квартирах. Для них были исполнены знаменитые такие знаменитые песни, как «Катюша», «Смуглянка», «День Победы» и др.

Кроме того, штурмовые подразделения прошли торжественным маршем перед ветеранами с выполнением всех воинских почестей.

«Мы приехали с передовой, чтобы пройти торжественным маршем перед ветеранами. Тем самым мы отдаем дань уважения ветеранам, вспоминаем о Победе», - сказал командир миномета с позывным «Макс».

В качестве ответного подарка 97-летний ветеран Григорий Пономаренко сыграл для гостей на балалайке. С этим инструментом он не расстается с 1937 года.

«Во время войны она была...Мой друг, командир роты, назвал ее Весельчак. Я играю, а он спрашивает “А где Весельчак?”», - сказал он.

Ранее сын полка Николай Имчук рассказал о психологическом эффекте, который боевые машины реактивной артиллерии «Катюша» оказывали на врага в годы Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.