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«Мы приехали с передовой»: в Луганске поздравили ветеранов Великой Отечественной с наступающим Днем Победы

08:34 07.05.2023
Штурмовые подразделения прошли торжественным маршем перед ветеранами с выполнением всех воинских почестей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие ЦВО навестили в Луганске ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили их с приближающимся Днем Победы.

Для фронтовиков были организованы праздничные концерты прямо во дворе их домов или в квартирах. Для них были исполнены знаменитые такие знаменитые песни, как «Катюша», «Смуглянка», «День Победы» и др.

Кроме того, штурмовые подразделения прошли торжественным маршем перед ветеранами с выполнением всех воинских почестей.

«Мы приехали с передовой, чтобы пройти торжественным маршем перед ветеранами. Тем самым мы отдаем дань уважения ветеранам, вспоминаем  о Победе», - сказал командир миномета с позывным «Макс».

В качестве ответного подарка 97-летний ветеран Григорий Пономаренко сыграл для гостей на балалайке. С этим инструментом он не расстается  с 1937 года.

«Во время войны она была...Мой друг, командир роты, назвал ее Весельчак. Я играю, а он спрашивает “А где Весельчак?”», - сказал он.

Ранее сын полка Николай Имчук рассказал о психологическом эффекте, который боевые машины реактивной артиллерии «Катюша» оказывали на врага в годы Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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