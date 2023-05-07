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Губернатор Развозжаев сообщил, что силы ПВО и РЭБ отразили атаку украинских дронов на Севастополь

Анна Назайкина
07:28 07.05.2023
Как уточнил глава региона, объекты в городе повреждены не были.
Губернатор Развозжаев сообщил, что силы ПВО и РЭБ отразили атаку украинских дронов на Севастополь
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что силы противоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в ночь на воскресенье, 7 мая, отразили атаку вражеских дронов на город. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале губернатора.

Он уточнил, что одни беспилотный летательный аппарат рухнул в лесу, его обломки обнаружили правоохранители и сотрудники экстренных служб, два других удалось сбить над морем районе мыса Херсонес и со стороны Северного мола.

«Объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», - написал Развожаев.

По словам губернатора, в общей сложности этой ночью на Крым и Севастополь было направлено более десяти БПЛА.

Ранее российские средства ПВО уничтожили в Херсонской области украинские беспилотники, которые пытались атаковать жилые кварталы в четырех населенных пунктах.

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