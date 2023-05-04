Российская ПВО уничтожила украинские дроны над населенными пунктами Херсонской области
Российские военнослужащие отбили атаку украинских беспилотников на жилые кварталы в населенных пунктах Херсонской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки сил «Днепр» Алексей Рулев.
«Отбита очередная атака БПЛА украинских националистов», - сказал он.
По его словам, ударные дроны уничтожены российской ПВО в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги.
Рулев также рассказал, что на Херсонском направлении артиллерия поразила живую силу противника в районе сосредоточения его резервов, а также расчеты минометов и американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы.
Ранее Минобороны России показало удары по украинским опорным пунктам расчетов самоходных гаубиц «Акация» Западного военного округа. Разведка целей и корректировка ведения огня для САУ ведется в реальном времени с помощью беспилотников.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.