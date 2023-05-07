Группировка войск «Днепр» уничтожила склад с оружием украинских боевиков

Также на объекте находились ремонтные комплекты для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники врага.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российским артиллеристам удалось уничтожить склад с оружием, также на объекте находились ремонтные комплекты для техники 124-ой бригады теробороны, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев.

Он уточнил, что ремонтные комплекты предназначались для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения вражеского замаскированного склада боеприпасов, который обнаружили операторы беспилотников. Удар наносился высокоточным боеприпасом.

Утром 24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима. Цели СВО - освобождение народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

По последним данным российского военного ведомства, в общей сложности с начала спецоперации российские войска уничтожили 418 самолетов, 230 вертолетов, 3 995 беспилотников, 421 ЗРК, 9 002 танка и других боевых бронемашин, 1 096 РСЗО, 4 748 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 002 единицы военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.