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Минобороны России показало кадры уничтожения склада боеприпасов украинских боевиков

15:19 13.04.2023
Неприятельский склад был вскрыт операторами беспилотников. По нему нанесли удар высокоточным боеприпасом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало видео с кадрами уничтожения вражеского склада боеприпасов.

Замаскированный склад был обнаружен операторами беспилотников. После этого по нему ударили высокоточным боеприпасом. 

Точное попадание в цель - и вот уже склад красочно детонирует. Хранившиеся снаряды для ударов по российским войскам исчезают в яркой вспышке взрыва. После чего на месте склада начинается пожар - пламя и столбы дыма поднимаются в воздух. 

В Минобороны России заявляют, что склад неприятеля был полностью уничтожен. 

Ранее российское оборонное ведомство показало артиллерийские удары самоходных орудий «Нона» воздушно-десантных войск по опорному пункту украинских боевиков. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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