Минобороны России показало кадры уничтожения склада боеприпасов украинских боевиков

Неприятельский склад был вскрыт операторами беспилотников. По нему нанесли удар высокоточным боеприпасом.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с кадрами уничтожения вражеского склада боеприпасов.

Замаскированный склад был обнаружен операторами беспилотников. После этого по нему ударили высокоточным боеприпасом.

Точное попадание в цель - и вот уже склад красочно детонирует. Хранившиеся снаряды для ударов по российским войскам исчезают в яркой вспышке взрыва. После чего на месте склада начинается пожар - пламя и столбы дыма поднимаются в воздух.

В Минобороны России заявляют, что склад неприятеля был полностью уничтожен.

Ранее российское оборонное ведомство показало артиллерийские удары самоходных орудий «Нона» воздушно-десантных войск по опорному пункту украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.