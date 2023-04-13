Минобороны России показало кадры уничтожения склада боеприпасов украинских боевиков
Неприятельский склад был вскрыт операторами беспилотников. По нему нанесли удар высокоточным боеприпасом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало видео с кадрами уничтожения вражеского склада боеприпасов.
Замаскированный склад был обнаружен операторами беспилотников. После этого по нему ударили высокоточным боеприпасом.
Точное попадание в цель - и вот уже склад красочно детонирует. Хранившиеся снаряды для ударов по российским войскам исчезают в яркой вспышке взрыва. После чего на месте склада начинается пожар - пламя и столбы дыма поднимаются в воздух.
В Минобороны России заявляют, что склад неприятеля был полностью уничтожен.
Ранее российское оборонное ведомство показало артиллерийские удары самоходных орудий «Нона» воздушно-десантных войск по опорному пункту украинских боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.