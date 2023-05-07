ВС РФ поразили склад боеприпасов 54-й отдельной механизированной бригады врага
Ракетные войска поразили склад боеприпасов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на соледаро-бахмутском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки сил «Юг» Вадим Астафьев.
«На соледаро-бахмутском направлении ракетным подразделением группировки "Юг" нанесено поражение по складу боеприпасов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ», - сообщил он.
Помимо этого, уничтожен пункт временной дислокации 57-й отдельной механизированной бригады противника, уточнил Астафьев.
Начальник пресс-центра добавил, что в районе Белогоровки во взаимодействии с подразделениями спецназа танковый экипаж уничтожил склад боеприпасов и группу пехоты противника.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев рассказал, что российским артиллеристам удалось уничтожить склад с оружием и ремонтные комплекты для техники 124-ой бригады теробороны.