На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО поздравили ветеранов в преддверии 9 Мая

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На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы.

К Нине Костюченко пришли домой с цветами и подарками. В годы Великой Отечественной войны Нина Владимировна служила в партизанском полевом госпитале. Сейчас пишет стихи. Она сердечно благодарила военнослужащих за поздравление и с удовольствием слушала песни, которые исполнили специально для нее прямо на улице.

Персональный концерт подготовили и для Марии Сухаревой. В годы войны она тоже работала в госпитале, была награждена медалями «За победу над Германией» и «За взятие Берлина». В этом году Мария Филимоновна отметила 102-й день рождения.

Ранее в Санкт-Петербурге моряки Нахимовского училища в преддверии Дня Победы организовали праздничный парад для ветерана Великой Отечественной войны Валентины Федоровны Ухановой. Для нее устроили торжественное шествие прямо во дворе дома. В годы войны Валентина Федоровна служила матросом на барже, которая входила в состав Ладожской военной флотилии.