Истребители Су-35 уничтожили украинский самолет во время одного из боевых вылетов

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что экипажи Су-35 уничтожили украинский самолет в ходе одного из боевых вылетов. Это говорится в сопроводительном тексте к видеозаписи с кадрами полетов российских истребителей.

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», - также говорится в сообщении.

В МО РФ добавили, что полеты российских истребителей выполнялись с подвешенными на пилоны ракетами различного класса.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что авиация ВКС России уничтожила резервы противника в районе Авдеевки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.