Истребители Су-35 уничтожили украинский самолет во время одного из боевых вылетов
Минобороны России сообщает, что экипажи Су-35 уничтожили украинский самолет в ходе одного из боевых вылетов. Это говорится в сопроводительном тексте к видеозаписи с кадрами полетов российских истребителей.
«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», - также говорится в сообщении.
В МО РФ добавили, что полеты российских истребителей выполнялись с подвешенными на пилоны ракетами различного класса.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что авиация ВКС России уничтожила резервы противника в районе Авдеевки.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.