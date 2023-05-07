В Госдуме РФ предложили маркировать товары из недружественных стран

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что многие западные компании, формально объявив о своем уходе с российского рынка, продолжают свою деятельность в России.

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В российских магазинах нужно начать маркировать товары «произведено врагом России». Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

«Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать», - передает его слова РИА Новости.

Депутат отметил, что такую надпись необходимо в обязательном порядке наносить крупным шрифтом на самом видном месте, чтобы, по словам Журавлева, покупатель был в курсе, что, отдавая свои деньги, он в том числе финансирует неприятеля.

Парламентарий добавил, что многие зарубежные компании, «громко хлопнув дверью, теперь потихоньку возвращаются, не афишируя этого особо, под другим названием». Журавлев указал на абсурдность ситуации, когда «в коллаборации с производителями из дружественных нам стран» организации, публично осуждая Россию, «продолжают на ней зарабатывать».

Ранее президент Владимир Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций констатировал, что введенные в адрес РФ ограничения будут действовать долго. Глава государства указал на необходимость выработать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.