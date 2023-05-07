Неизвестный расстрелял пять человек в торговом центре Техаса

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Неизвестный расстрелял несколько человек в Техасе. Трагедия произошла в одном из крупных торговых центров. К этому часу известно, что стрелков мертв.

«Полиция Техаса подтвердила смерть нескольких человек, стрелок также мертв», - сообщает Fox News.

С места побоища в больницы доставили девять человек, информации об их состоянии не приводится. О точном количестве жертв также неизвестно. На месте происшествия сейчас работают оперативники, территория торгового центра оцеплена.

Ранее в городе Луисвилл штата Кентукки произошла стрельба, жертвами которой стали пятеро человек. Еще шестеро получили ранения и были доставлены в местный госпиталь. Подозреваемого нейтрализовали.