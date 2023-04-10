В стране и мире Пять человек погибли после стрельбы в штате Кентукки Елизавета Потейчук Отмечено, что шесть человек в результате стрельбы получили ранения. © Фото: Imagespace, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: В американском штате Кентукки в городе Луисвилле произошла стрельба. В результате происшествия пять человек погибли, шестеро ранены. «Пятеро убиты, шестеро доставлены в больницу», - приводит NBC News слова представителя местной полиции. Уточняется, что подозреваемый преступник был нейтрализован. Ранее массовое убийство произошло в одном из жилых домов в американском Орландо. Жертвами преступления стали члены одной семьи - двое взрослых и ребенок. Экспертное мнение и аналитика