Пять человек погибли после стрельбы в штате Кентукки
Отмечено, что шесть человек в результате стрельбы получили ранения.
© Фото: Imagespace, Keystone Press Agency, Globallookpress
В американском штате Кентукки в городе Луисвилле произошла стрельба. В результате происшествия пять человек погибли, шестеро ранены.
«Пятеро убиты, шестеро доставлены в больницу», - приводит NBC News слова представителя местной полиции.
Уточняется, что подозреваемый преступник был нейтрализован.
Ранее массовое убийство произошло в одном из жилых домов в американском Орландо. Жертвами преступления стали члены одной семьи - двое взрослых и ребенок.