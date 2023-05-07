В посольстве России на Мадагаскаре прошел концерт в преддверии Дня Победы
В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории посольства России в Республике Мадагаскар на «Аллее Победы» были высажены саженцы деревьев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В посольстве России на Мадагаскаре прошел концерт в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия стал актив движения россиян, которые проживают на острове. Всего в торжестве приняли участие около 100 человек. Программ выступления состояла из чтения стихов, а также исполнения песен военных лет и танцев.