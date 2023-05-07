В стране и мире 9 мая В посольстве России на Мадагаскаре прошел концерт в преддверии Дня Победы Максим Крюков В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории посольства России в Республике Мадагаскар на «Аллее Победы» были высажены саженцы деревьев. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В посольстве России на Мадагаскаре прошел концерт в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия стал актив движения россиян, которые проживают на острове. Всего в торжестве приняли участие около 100 человек. Программ выступления состояла из чтения стихов, а также исполнения песен военных лет и танцев. © ТРК «Звезда» Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Мадагаскар и по совместительству в Союзе Коморских островов Андрей Андреев отметил, что Великая Победа имеет особое значение не только для России, но и для всего мира, поскольку именно она стала переломным моментом XX века и определила эволюцию всей системы международных отношений на десятилетия вперед. Он также подчеркнул, что в настоящее время Российская Федерация вынуждена противостоять попыткам стран коллективного Запада переписать историю, обелить нацизм, навязать России и всему миру свой диктат. © ТРК «Звезда» В завершение мероприятия российский дипломат вручил общественному деятелю, пропагандисту русского языка на Мадагаскаре Рамахефарисуа Ланту орден Дружбы. В честь праздника на территории диппредставительства РФ на «Аллее Победы» были высажены саженцы деревьев. Кроме того, в городе Антананариву (столица Республики Мадагаскар) состоялась посвященная Дню Победы акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотрудники дипмиссии и проживающие в стране соотечественники. Также в общеобразовательной школе при посольстве прошло мероприятие под названием «Костер памяти», на котором ученики рассказывали о своих прадедушках и прабабушках, которые воевали на фронте и трудились в тылу. Ранее сотрудники посольства и всех официальных российских представительств в Австрии, члены их семей и группы соотечественников традиционно посетили мемориальный комплекс «Маутхаузен» по случаю годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря. В памятном мероприятии приняли участие преподаватели и старшеклассники школы при посольстве России в Австрии имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Экспертное мнение и аналитика