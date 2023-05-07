Сотрудники российских представительств в Австрии почтили память жертв концлагеря «Маутхаузен»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сотрудники посольства и всех официальных российских представительств в Австрии, члены их семей и группы соотечественников традиционно посетили мемориальный комплекс «Маутхаузен» по случаю годовщины освобождения немецкого концентрационного лагеря.

В памятном мероприятии приняли участие преподаватели и старшеклассники школы при посольстве России в Австрии имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Участники шествия отдали дань памяти всем зверски замученным заключенным концлагеря, примерно четверть из которых составляли советские граждане (около 30 тысяч человек).

«Оцениваем как политически ущербное, недостойное и безответственное решение австрийских организаторов, как и год назад, отозвать приглашения на торжества в "Маутхаузен" официальным представителям России и Белоруссии. Реваншистские попытки принизить роль Советского Союза в победе над нацизмом, проявляющиеся, к большому сожалению, в наши дни и в Австрии, исторически бесперспективны и обречены на провал», - заявили организаторы мероприятия.

Отмечается, что цвета российского триколора будут заметны в городе Маутхаузен и 7 мая. В официальных торжествах также примет участие делегация Координационного совета организаций российских соотечественников в Австрии.

Ранее активисты объединения «Мотоциклисты Словакии - Брат за Брата» дали старт мото- и автопробегу по городам Чехии и Словакии в преддверии Дня победы над фашизмом. Пробег продлится до 8 мая включительно, участники акции собираются посетить около шести населенных пунктов в Чехии и более 10 - в Словакии, где они возложат венки к мемориалам в честь павших в годы Второй мировой войны солдат. Активист Матуш Алекса отметил, что «нужно показать как чешскому, так и словацкому народу, что здесь есть те люди, которые не боятся рассказать о правде и не боятся почтить память этих героев».