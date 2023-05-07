Скитания по Европе и жесткие отказы: как Зеленский безуспешно выпрашивает оружие

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Сразу после атаки беспилотников на Кремль глава киевского режима Владимир Зеленский резко покинул свой бункер и внезапно объявился в Финляндии. Зачем приехал никто так и не понял. Решил просить истребители, но в Хельсинки на это отреагировали изумленным, но жестким отказом. Сначала планировалось, что прибыл украинский президент на день, потом решил остаться подольше, а позже передумал.

Из Финляндии Зеленский отправился в Нидерланды, где его приняли без особого энтузиазма и конструктива. Дальше европейское турне должно было продолжиться визитом в Германию, но там разразился скандал. Во-первых, в Киеве возмутились тем, что в Берлине объявили даты поездки главы киевского режима. Это, оказывается, была секретная информация.

Во-вторых, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что у Украины нет права атаковать Россию западным оружием. По его словам, это было частью договоренностей о поставках Киеву. И он сейчас очень напуган тем, что после ударов по Москве может случиться прямой вооруженный конфликт между РФ и НАТО.

Подробнее о том, как Зеленский продолжает выпрашивать истребители и танки у европейских партнеров, смотрите в материале Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».