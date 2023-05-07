Водитель задавил семерых в Техасе возле приюта для мигрантов

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В Техасе задержали водителя, наехавшего на пешеходов. В результате инцидента в городе Браунсвилле семь человек погибли, еще до шести пострадали, передает FoxNews.

По данным полиции, у пострадавших тяжелые и легкие травмы. Водитель находится в больнице под круглосуточным наблюдением охраны. Проводятся тесты на употребление алкоголя и наркотиков.

Пока ему предъявлено обвинение только в опасном вождении, но расследование продолжается. По словам полицейского, вероятно, задержанному предъявят новые обвинения, поскольку нападение, похоже, было преднамеренным.

Авария произошла в 8:30 по местному времени возле центра Озанам - приюта для мигрантов и бездомных. Неясно, имело ли убежище какое-либо отношение к нападению. Среди погибших были в том числе мигранты.

Приграничный город Браунсвилл является одним из мест, где ожидается приток мигрантов, когда в четверг истечет срок действия ограничений эпохи COVID.

Ранее девять человек погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в пригороде Далласа Аллене в Техасе.