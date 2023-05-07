В стране и мире В стране и мире Бессмертный полк ТЕГИ

Ольга Кабо рассказала, как ее двоюродный дедушка топил фашистские корабли

Сергей Лебедев
18:38 07.05.2023
Заслуженная артистка Российской Федерации вместе со своим сыном принимает участие в акции «Бессмертный полк».
© Видео: Бессмертный полк © Фото: Бессмертный полк
Читайте нас на:

Заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Кабо вместе с сыном Виктором принимает участие в традиционной акции «Бессмертный полк». Актриса рассказала о герое своей семьи - двоюродном дедушке, капитане первого ранга Исааке Соломоновиче Кабо.

Он хотел быть музыкантом и виртуозно играл на скрипке. Но судьба распорядилась по-другому. Его призвали защищать Родину. Исаак Соломонович стал одним из самых результативных советских подводников во время Великой Отечественной войны. 

«Он пошел служить на Балтийский флот. И стал командиром подводной лодки», - вспоминает Ольга Кабо.

Однако, по ее словам, Исаак Соломонович всю жизнь не расставался со скрипкой. В минуты отдыха он играл своим боевым товарищам, поддерживая дух своей команды.

«Ощущение творчества всегда помогает. И в бою тоже», - уверена Ольга Кабо.

Напомним, в этом году ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» проходит в новом формате. Портреты героев предлагают разместить на автомобилях и в окнах зданий. Также о тех, кто ковал Победу, можно рассказать и всему миру. Достаточно опубликовать фотографию и описание подвига в интернете с хэштегом #нашБессмертныйполк.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:30 В стране и мире
Судно «Илья Муромец» с сотней пассажиров село на мель в Нижегородской области
17:37 В стране и мире
Видео
«360»: угроза взрыва возникла на месте пожара у станции «Очаково»
17:19 В стране и мире
Советник главы Крыма показал фото пытавшегося атаковать полуостров БПЛА
15:38 В стране и мире
Глава МИД Турции заявил, что Вашингтон предлагал Анкаре отправить С-400 на Украину
14:33 В стране и мире
Герб СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве хотят заменить на трезубец
Популярное
Видео
Опубликованы кадры сразу после взрыва машины Прилепина
Герой мема «Ломай меня полностью» разбился насмерть во Владимирской области
Песков на похоронах Юдашкина поцеловал руку Пугачевой
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.