Ольга Кабо рассказала, как ее двоюродный дедушка топил фашистские корабли

© Видео: Бессмертный полк © Фото: Бессмертный полк

Заслуженная артистка Российской Федерации Ольга Кабо вместе с сыном Виктором принимает участие в традиционной акции «Бессмертный полк». Актриса рассказала о герое своей семьи - двоюродном дедушке, капитане первого ранга Исааке Соломоновиче Кабо.

Он хотел быть музыкантом и виртуозно играл на скрипке. Но судьба распорядилась по-другому. Его призвали защищать Родину. Исаак Соломонович стал одним из самых результативных советских подводников во время Великой Отечественной войны.

«Он пошел служить на Балтийский флот. И стал командиром подводной лодки», - вспоминает Ольга Кабо.

Однако, по ее словам, Исаак Соломонович всю жизнь не расставался со скрипкой. В минуты отдыха он играл своим боевым товарищам, поддерживая дух своей команды.

«Ощущение творчества всегда помогает. И в бою тоже», - уверена Ольга Кабо.

Напомним, в этом году ежегодная акция памяти «Бессмертный полк» проходит в новом формате. Портреты героев предлагают разместить на автомобилях и в окнах зданий. Также о тех, кто ковал Победу, можно рассказать и всему миру. Достаточно опубликовать фотографию и описание подвига в интернете с хэштегом #нашБессмертныйполк.