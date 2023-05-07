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Режиссер «Агента национальной безопасности» назвал Тютрюмова органичным актером

Дмитрий Трунов
18:17 07.05.2023
По словам Дмитрия Светозарова, Тютрюмов был жизнерадостным, полным сил человеком.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Актер Александр Тютрюмов был жизнерадостным, полным сил человеком, рассказал «Звезде» режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности» Дмитрий Светозаров. Напомним, заслуженный артист России Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге на 65-м году жизни.

«Эта смерть для меня большая неожиданность. В общем, как любая кончина близкого человека. С Сашей мы познакомились на сериале “Агент национальной безопасности”», - рассказал Светозаров.

Тютрюмов не был профессиональным актером, у него не было актерского образования, сказал режиссер. Но Светозаров сразу же принял его как исполнителя одной из ролей, потому что Тютрюмов обладал, кроме своей незаурядной, запоминающейся внешности, еще удивительным даром, которым не обладают многие профессиональные актеры. Он обладал даром органичности пребывания на экране.

«Когда смотришь на большие роли, сыгранные Тютрюмовым, сразу веришь в этого персонажа. И не возникает ощущения никакой фальши. Это драгоценное качество, которым он обладал в полной мере. Бесконечно жаль Сашу», - сказал режиссер.

Прощание с Александром Тютрюмовым состоится 10 мая в кинотеатре «Родина». Отпевание пройдет в Храме Рождества Христова на Песках.

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