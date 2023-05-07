Актер из «Улиц разбитых фонарей» Тютрюмов скончался в Петербурге

Актер ничем не болел, перед смертью он почувствовал острое недомогание, сообщила дочь Тютрюмова.

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Заслуженный артист России Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге на 65-м году жизни. Об этом сообщила 78.ru дочь актера.

По словам Анны Тютрюмовой, он ушел из жизни в 8.45. Актер почувствовал острое недомогание, до этого он ничем не болел.

Тютрюмов 22 апреля 1959 года в Подпорожье Ленинградской области. Окончил ВГИК по специальности «продюсер кино и телевидения», играл в Народном театре Подпорожья, с 1995 года был актером киностудии «Ленфильм».

Прощание с актером состоится 10 мая в кинотеатре «Родина». Отпевание пройдет в Храме Рождества Христова на Песках.

Актер снялся более чем в 40 фильмах и сериалах среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита» и другие.