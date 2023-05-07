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«360»: угроза взрыва возникла на месте пожара у станции «Очаково»

Сергей Лебедев
17:37 07.05.2023
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
© Видео: ochakovo_matveevkoe, Telegram © Фото: lady_cadillac, ochakovo_matveevkoe,Telegram
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На месте пожара в строящемся жилом комплексе в Очаково-Матвеевском в Москве возникла угроза взрыва. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Отмечается, что произошло возгорание строительных материалов на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Ранее стало известно, что возгорание произошло на улице Наташи Ковшовой. Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 16:34.

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