«360»: угроза взрыва возникла на месте пожара у станции «Очаково»

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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На месте пожара в строящемся жилом комплексе в Очаково-Матвеевском в Москве возникла угроза взрыва. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Отмечается, что произошло возгорание строительных материалов на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Ранее стало известно, что возгорание произошло на улице Наташи Ковшовой. Сообщение о пожаре поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 16:34.