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Строящийся ЖК горит на юго-западе Москвы

Дмитрий Трунов
17:11 07.05.2023
По информации от пожарных, горят строительные материалы на открытой площадке на площади 40 квадратных метров.
© Видео: @hxkikomori, @igorsmile, Зайцева Мария, ochakovo_matveevkoe, Telegram © Фото: kesede, ochakovo_matveevkoe, Telegram
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Строящийся жилищный комплекс горит в Очаково-Матвеевском в Москве. Кадры густого дыма распространяют очевидцы и сообщества в соцсетях.

Пожар произошел по адресу улица Наташи Ковшовой, дом 17 в Западном административном округе Москвы, сообщили «Звезде» в МЧС. Сообщение поступило в 16:34 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве.

На месте пожарные обнаружили, что горят строительные материалы на открытой площадке на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Свердловской области заявил о критической ситуации с пожарами в регионе.

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