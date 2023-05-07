Судно «Илья Муромец» с сотней пассажиров село на мель в Нижегородской области

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Судно «Илья Муромец» село на мель возле Галанинского причала в городе Городце Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. На борту находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа.

Инцидент произошел в воскресенье 7 мая около 14 часов по московскому времени, передает RT. К месту происшествия направился буксир Волжского пароходства.

На место выехал также заместитель Нижегородского транспортного прокурора. Как отмечается, пострадавших нет. Ход судов также не нарушен.

Ранее четыре российских моряка погибли на судне, загоревшемся у берегов Южной Кореи.



