«Бессмертный полк» в Париже пройдет в традиционном формате 8 мая

Шествие будет двигаться с Площади Республики во французской столице.

© Фото: Ирина Калашникова, РИА Новости

Французские власти в этом году разрешили провести акцию «Бессмертный полк», причем в традиционном формате. Шествие пройдет 8 мая, передает РИА Новости, ссылаясь на посла РФ в Париже Алексея Мешкова.

«Мы рады, что эта традиция ведется многие годы и продолжается и сегодня… В этом году весь набор мероприятий, который мы запланировали, мы исполним», - сказал он.

По словам дипломата, во французской столице с Площади Республики шествие будет двигаться в сторону памятника русским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез.

В этом году, также как и в прошлом, Россия не была приглашена на празднование окончания Второй мировой во Франции.