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Глава МИД Турции заявил, что Вашингтон предлагал Анкаре отправить С-400 на Украину

Сергей Лебедев
15:38 07.05.2023
Соединенным Штатам отказали в их просьбе.
Глава МИД Турции заявил, что Вашингтон предлагал Анкаре отправить С-400 на Украину
© Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости
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США предлагали Турции отправить на Украину ее зенитно-ракетные комплексы С-400, но Анкара отказалась. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу. По его словам, от Вашингтона было несколько предложений по ЗРК.

«По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?» - цитирует Habertürk слова министра.

Он отметил, что, если бы Турция была покладистой, то сейчас у нее бы не возникали проблемы с Соединенными Штатами.

Напомним, недавно турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что весь мир ненавидит США. По его словам, Америка продолжает терять доверие.

Чиновник отметил, что Европа является лишь пешкой США в Африке. Все африканские страны якобы ненавидят государства, которые их эксплуатируют.

Также глава МВД Турции призвал не преувеличивать роль Европы. Сойлу считает, что такого понятия, как Европа, не существует.

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