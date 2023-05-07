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ПВО и РЭБ отбили атаку 22 украинских дронов с Черного моря

Дмитрий Трунов
14:49 07.05.2023
Кроме того, ПВО перехватили пять снарядов HIMARS, оперативно-тактическую ракету «Гром-2» и одну ракету «Точка-У».
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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За ночь на 7 мая над Черным морем ПВО обнаружили 22 ударных украинских беспилотника. Все дроны удалось сбить огнем зенитных ракетных комплексов или обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны России.

Кроме того, ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, оперативно-тактическую ракету «Гром-2» и одну «Точку-У». В Харьковской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР уничтожены еще 10 вражеских беспилотников.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и РЭБ отразили атаку украинских дронов на город. По его словам, один беспилотный летательный аппарат упал в лесу, два других удалось сбить над морем в районе мыса Херсонес и со стороны Северного мола.

Всего, по словам Развожаева, прошлой Крым и Севастополь атаковали больше десяти БПЛА.

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