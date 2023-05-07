ВС РФ уничтожили «Ланцетом» американский ЗРК Avenger в зоне спецоперации

Это произошло в районе населенного пункта Водяное.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Бойцы ВС РФ уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» в зоне специальной военной операции американский зенитно-ракетный комплекс Avenger. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«Барражирующим боеприпасом "Ланцет" в районе населенного пункта Водяное уничтожен ЗРК Avenger на базе автомобиля », - сказал он.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщали, что нашим бойцам удалось уничтожить «Ланцетами» две гаубицы боевиков производства Британии.

Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ЛНР и ДНР, население которых подверглось геноциду со стороны киевского режима. Цели СВО - освобождение народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

По последним данным МО, в общей сложности с начала спецоперации были уничтожены 418 самолетов, 230 вертолетов, 4 027 дронов, 421 ЗРК, 9 014 танков и других боевых бронемашин, 1 096 РСЗО, 4 754 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 037 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.