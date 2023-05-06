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Российские военнослужащие уничтожили две британских гаубицы вооруженных формирований украинских националистов, применив ударные беспилотные летательные аппараты «Ланцет». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена гаубица противника L119 британского производства в районе Шевченко», - сказал он.

Ударным беспилотником также был поражен зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Максимовки, а высокоточным боеприпасом «Краснополь» - МТ-ЛБ украинских боевиков в районе населенного пункта Малые Щербаки. Помимо этого, расчетам зенитно-ракетных комплексов «Тор», «Стрела-10» и «Оса-АКМ» удалось сбить три вражеских БПЛА самолетного типа и один беспилотник «Фурия».

Гордеев добавил, что на Южно-Донецком направлении передовые подразделения «Восточной» группировки войск вскрыли продвижение диверсионно-разведывательной группы боевиков южнее населенного пункта Новомихайловка. При поддержке артиллерии четыре диверсанта были уничтожены.

Кроме того, расчет самоходного миномета «Тюльпан» сокрушил пункт временной дислокации националистов в Великой Новоселке. В результате удара российского артиллерии были ликвидированы семь боевиков. В районе Угледара противотанковой управляемой ракетой был уничтожен танк противника.

По словам Александра Гордеева, на Запорожском направлении в результате воздушной разведки были обнаружены два грузовика и до 18 националистов в районе населенного пункта Зеленое Поле, грузовой автомобиль и трое радикалов в районе Дорожнянки, а также пикап и трое боевиков в районе Новоданиловки. Все они, как отметил представитель «Восточной» группировки войск, были уничтожены огнем российской артиллерии.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении моста в районе Часова Яра, по которому противник пытался возить боеприпасы и резервы в Артемовск. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды ведут наступление на западе Артемовска. Их поддерживают подразделения ВДВ, они же сковывают неприятеля на флангах.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.