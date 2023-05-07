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На доме первого командующего ВДВ Глазунова в Москве установили мемориальную табличку

Ян Брацкий
01:36 07.05.2023
Памятную табличку установили на Ленинградском проспекте, где проживал генерал-лейтенант.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Нашим воздушно-десантным войскам, которые проявляют мужество и героизм в зоне специальной военной операции, есть на кого равняться. Россия чтит своих героев и сегодня это еще раз доказали участники открытия мемориала Василию Глазунову в Москве. Глазунов - первый командующий ВДВ в 41-43 годах, дважды Герой Советского Союза. Военнослужащие называли его «десантный дед». На церемонии открытия присутствовал его родной внук, который бережно хранит память о нем.

«Это очень важное событие, поскольку оно сохраняет память о великих людях, которые боролись с нацизмом и победили его. Сегодня те нравственные принципы, которые были заложены в ВДВ, сохраняются и это мы прекрасно видим в нынешних событиях, когда нацизм снова поднимает голову», - сказал внук генерал-лейтенанта Евгений Глазунов.

Ранее в Москве открыли мемориальную доску трижды Герою Советского Союза, командарму РККА Семену Буденному. В годы войны кавалерийские дивизии сыграли решающую роль в битве под Москвой, а на завершающем этапе Великой Отечественной войны именно конно-механизированные группы Красной Армии совершали глубокие прорывы, выходили в тыл врага и окружали немецкие войска.

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